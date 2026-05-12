Путин подписал указ о праве на отсрочку от военной службы для студентов МЧС

Согласно указу, правом на отсрочку могут воспользоваться студенты, которые находятся на очной форме обучения в должности курсанта и зачислены в вуз после получения среднего профессионального образования. Право распространяется не более чем на 200 человек в год. МЧС России должно предоставлять в Минобороны список граждан, обучающихся в таких вузах, в течение одного месяца с даты их зачисления. А сведения об отчисленных — в течение трех дней с момента отчисления. Указ вступает в силу с 12 мая.

Президент России Владимир Путин подписал указ о праве на отсрочку от призыва на военную службу для студентов вузов МЧС при нескольких условиях. Соответствующий документ опубликован 12 мая на сайте правовой информации, передало ТАСС.

Согласно указу, правом на отсрочку могут воспользоваться студенты, которые находятся на очной форме обучения в должности курсанта и зачислены в вуз после получения среднего профессионального образования. Право распространяется не более чем на 200 человек в год.

МЧС должно предоставлять в Минобороны список граждан, обучающихся в таких вузах, в течение месяца с даты их зачисления. А сведения об отчисленных — в течение трех дней с момента отчисления.

Соответствующий указ вступает в силу с 12 мая.

Фото в галерее — сайт правовой информации.