Прокуратура Рязанской области восстановила права участников СВО на выплаты и перерасчет долгов

С начала года в прокуратуру поступило 177 обращений от участников СВО и их семей, 38 из них удовлетворены. Удалось пресечь нарушения при взыскании алиментов (пристав не учел 1,9 млн рублей, после вмешательства долг пересчитали). Также через суд добились выплаты раненому бойцу 1 млн рублей, перерасчета пособия по безработице (доплата 47 тыс. рублей) и списания кредита матери погибшего в Курской области военнослужащего — банк выполнил требования добровольно.