После вмешательства прокуратуры убрали стихийную свалку на рязанском кладбище

В селе Болошнево Рязанского округа убрали стихийную свалку на кладбище. Об этом 12 мая рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Местный житель сообщил в надзорное ведомство, что кладбище в селе Болошнево Рязанского округа загрязнено мусором. Отмечается, что там захоронен его родственник, являющийся участником Великой Отечественной войны.

Во время проверки прокуратура установила, что отходы складируются стихийно, образовывая несанкционированную свалку.

Главе Рязанского округа Дмитрию Хотенцеву внесли представление с требованием устранить нарушения. В итоге свалку убрали. Отмечается, что запланированы другие работы по благоустройству кладбища.