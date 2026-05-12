Около тысячи полицейских охраняли порядок во время празднования Дня Победы в Рязанской области

Около тысячи полицейских охраняли порядок во время празднования Дня Победы в Рязанской области. Об этом сообщает региональная полиция. Сотрудники полиции несли службу в 87 населенных пунктах, где прошли 124 праздничных события с участием около 45 тысяч граждан. В общей сложности в охране общественного порядка были задействованы 909 сотрудников органов внутренних дел, 150 курсантов и слушателей РФМУ МВД России имени В. Я. Кикотя, сотрудники Росгвардии, представители народных дружин и работники частных охранных организаций.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме. Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не допущено.