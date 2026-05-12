Очевидцы рассказали, что в перевернувшейся под Рязанью машине были дети
Очевидцы ДТП, которое произошло 11 мая на трассе между селами Искра и Гребнево под Рязанью, рассказали РЗН. инфо подробности произошедшего.

По словам свидетелей аварии, в автомобиле была семья с тремя детьми.

«Они объезжали яму и кто-то пошел на обгон. Все живы», — рассказал очевидец.

Кроме того, после новости об аварии в соцсетях появились комментарии об аварийности дороги:

«Отвратительный участок дороги между Искрой и Гребнево, аварийно опасный, когда же сделают наконец?», — спросил комментатор.

В минтрансе региона ответили на комментарий. В ведомстве рассказали, что в Старожиловском участке дороги в апреле-мае ликвидировали аварийные ямы. Эти работы пообещали продолжить.

Напомним, ранее появилось видео с места ДТП.