Новак спрогнозировал рост российской экономики в 2026 году всего на 0,4%

Затем, по его словам, начнется восстановление: рост ускорится до 1,4% в 2027 году и достигнет 2,4% к 2029 году. Инфляция в этом году приблизится к 5,2%, а с 2027 года должна стабилизироваться около целевых 4%.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство ожидает положительную динамику ВВП в 2026 году на уровне 0,4%. Об этом сообщило издание «Ведомости».

