На Сахалине нашли тела трех мужчин в салоне автомобиля

На Сахалине в салоне автомобиля были обнаружены тела троих мужчин. Об этом сообщили в соцсетях. Предполагается, что мужчины легли спать в заведенной «Ниве», которая затем скатилась в водоем. В результате вода перекрыла выхлопную систему, и угарный газ начал поступать в салон, что, вероятно, и привело к их гибели. Также на днях в подмосковном Волоколамске произошел аналогичный случай: «УАЗик» скатился в ручей, и внутри автомобиля также были найдены три трупа.

