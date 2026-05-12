На 88-м году жизни умер актер из «Папиных дочек» и «Ворониных» Вадим Александров

Об этом сообщает официальный сайт «Кино-театр. ру». «Годы жизни 03.05.1939 — 08.05.2026», — говорится в сообщении. Как отмечает Mash, актер скончался 8 мая 2026 года у себя дома в Сокольниках, после долгой борьбы с онкологией, которой он страдал с 2016 года. Вадим Александров окончил театральное училище им. Щепкина в 1962 году. С 1962 по 1976 год он работал в Центральном детском театре (ныне РАМТ), а затем с 1988 по 2000 год играл в Театре-студии под руководством Олега Табакова. В 1994 году актер был удостоен звания заслуженного артиста России. Его карьера в кино началась в 1967 году, и он запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как «Мы из джаза», «Экипаж», «Усатый нянь», «Тот самый Мюнхгаузен» и других.

На 88-м году жизни скончался заслуженный артист России Вадим Александров, известный по ролям в культовых фильмах «Мы из джаза», «Экипаж» и сериалах «Папины дочки» и «Каменская». Об этом сообщает официальный сайт «Кино-театр. ру».

«Годы жизни 03.05.1939 — 08.05.2026», — говорится в сообщении.

Как отмечает Mash, актер скончался 8 мая 2026 года у себя дома в Сокольниках, после долгой борьбы с онкологией, которой он страдал с 2016 года.

Вадим Александров окончил театральное училище им. Щепкина в 1962 году. С 1962 по 1976 год он работал в Центральном детском театре (ныне РАМТ), а затем с 1988 по 2000 год играл в Театре-студии под руководством Олега Табакова. В 1994 году актер был удостоен звания заслуженного артиста России. Его карьера в кино началась в 1967 году, и он запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как «Мы из джаза», «Экипаж», «Усатый нянь», «Тот самый Мюнхгаузен» и других.

Фото: кадр из «Инспектор Купер».