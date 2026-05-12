Москалькова: из плена вернулись более 3,7 000 российских военных

Отмечается, что Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека с 2016 года. Ее полномочия истекают в этом году, и по закону продлить их нельзя. На встрече с Владимиром Путиным она доложила, что за десять лет аппарат омбудсмена помог более чем 2 млн россиян.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала президенту РФ, что на сегодняшний день Россия вернула из плена 3,7 000 военнослужащих. Об этом сообщило издание «Ведомости».

Отмечается, что Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека с 2016 года. Ее полномочия истекают в этом году, и по закону продлить их нельзя. На встрече с Владимиром Путиным она доложила, что за десять лет аппарат омбудсмена помог более чем 2 млн россиян.

Фото: ТАСС.