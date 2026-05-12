Злоумышленники создают фальшивые сайты и группы в соцсетях, копируя официальные ресурсы детских лагерей (включая «Артек» и «Смену») и туристических компаний, продающих семейный отдых. Они заманивают родителей низкими ценами, «распродажами» и давят срочностью: «Осталось мало мест».

Мошенники подделывают сайты «Артека» и турфирм, чтобы украсть деньги за путевки. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Жертва переводит деньги — после этого мошенник исчезает, предупредила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.