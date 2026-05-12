Мошенники начали выдавать себя за «Земельный надзор» при обмане дачников

Мошенники разработали новую схему обмана, нацеленную на владельцев дачных участков. Как сообщает «Мойка78» со ссылкой на ГУ МВД, злоумышленники рассылают сообщения от имени «Земельного надзора» или местной администрации, в которых утверждается, что на участке был обнаружен борщевик.

В письмах говорится, что за это владельцу может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

Аферисты предлагают «уладить вопрос без суда», направляя жертв по ссылке на поддельный сайт, который внешне напоминает портал «Госуслуги». На этом сайте жертвы вводят свои личные данные и оплачивают «штраф», после чего деньги уходят мошенникам.

В МВД подчеркивают, что реальные штрафы за борщевик не поступают внезапно и не сообщаются по СМС. Владельцам дачных участков рекомендуется быть внимательными и не доверять подобным сообщениям.