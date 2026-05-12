Минтруд РФ: оба работающих родителя могут оформить отпуск при рождении двойни

Каждый из родителей, который фактически ухаживает за ребенком, сможет получать ежемесячное пособие до достижения ребенком 1,5 лет. Размер пособия составит 40% от среднего заработка за два года, предшествующих началу отпуска, и будет рассчитываться отдельно для каждого родителя, что может привести к различным суммам выплат. Если отпуск оформляет только один родитель, например, мама, она сможет получить пособие в размере 40% от своего среднего заработка на каждого ребенка, что в итоге составит 80% от среднего заработка за два предыдущих года на двоих детей.

Министерство труда России сообщило о возможности оформления отпуска по уходу за ребенком для обоих работающих родителей при рождении двойни.

«Например, мама — за одним ребенком, папа — за другим», — говорится в сообщении.

Каждый из родителей, который фактически ухаживает за ребенком, сможет получать ежемесячное пособие до достижения ребенком 1,5 лет. Размер пособия составит 40% от среднего заработка за два года, предшествующих началу отпуска, и будет рассчитываться отдельно для каждого родителя, что может привести к различным суммам выплат.

Если отпуск оформляет только один родитель, например, мама, она сможет получить пособие в размере 40% от своего среднего заработка на каждого ребенка, что в итоге составит 80% от среднего заработка за два предыдущих года на двоих детей.