Минобороны: ВС РФ продолжили проведение спецоперации

Российская армия поразила военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 56-ти районах. За сутки ВСУ предприняли пять попыток атак и совершили 859 обстрелов позиций наших войск. Отмечается, что всего в период действия режима прекращения огня в зоне специальной военной операции зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной.