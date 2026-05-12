Индекс счастья россиян упал до минимума за почти 15 лет

Отмечается, что по итогам апреля индекс счастья россиян составил 52 пункта, с марта показатель индекса снизился на 4 п. п. Рейтинг строится исходя из ответа респондентов на ежедневный опрос: «В жизни бывает всякое — и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, Вы счастливы или нет?» Кроме того, сократилась доля россиян, которые считают себя определенно счастливыми (-2 п. п). По данным канала, индекс счастья за апрель стал самым низким с сентября 2011 года. Тогда рейтинг составлял 41 пункт. В декабре 2025 года индекс был 66 пунктов и начал снижаться. Уже в феврале он составил 55 пунктов (в марте и апреле — на один п. п. выше). Уточняется, что самый высокий показатель за последние пять лет наблюдался в марте 2023 года — 73 пункта.

Индекс счастья россиян упал до минимума за почти 15 лет. Об этом 12 мая сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости» со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Отмечается, что по итогам апреля индекс счастья россиян составил 52 пункта, с марта показатель индекса снизился на 4 п. п. Рейтинг строится исходя из ответа респондентов на ежедневный опрос: «В жизни бывает всякое — и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, Вы счастливы или нет?»

Кроме того, сократилась доля россиян, которые считают себя определенно счастливыми (-2 п. п).

По данным канала, индекс счастья за апрель стал самым низким с сентября 2011 года. Тогда рейтинг составлял 41 пункт. В декабре 2025 года индекс был 66 пунктов и стал снижаться. Уже в феврале он составил 55 пунктов (в марте и апреле — на один п. п. выше).

Уточняется, что самый высокий показатель за последние пять лет наблюдался в марте 2023 года — 73 пункта.