Госдума 13 мая обсудит аннулирование ВНЖ иностранцам с судимостью

Госдума 13 мая рассмотрит в первом чтении законопроект, ужесточающий правила для иностранных граждан с судимостью. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, передает пресс-служба ГД.

Документ предлагает аннулировать вид на жительство или разрешение на временное проживание иностранцам, имеющим судимость. Тяжесть преступления значения иметь не будет. Такой же подход применят к заявлениям о приеме в российское гражданство.

В повестку также включили второй законопроект. Он почти вдвое расширяет перечень административных правонарушений, за которые мигрантов смогут выдворять из России. Сейчас в списке 22 статьи КоАП, станет 43.

Володин напомнил, что с 2024 года Госдума приняла 22 закона в миграционной сфере. Большую часть инициировали сами депутаты.

Спикер подчеркнул, что те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать законы и уважать местные традиции. В противном случае их ждет выдворение.