Глава СПЧ Фадеев заявил, что запретить и «выключить» VPN в России невозможно. Об этом пишет РБК.

По мнению Фадеева, попытка отключить сервисы VPN может привести к сбоям в работе всей интернет-системы. Он отметил, что VPN используют предприятия, банки, программисты и миллионы других контрагентов как закрытый канал связи.

При этом глава СПЧ выразил сожаление по поводу использования VPN для доступа к запрещённым в России источникам информации. Он считает, что некоторые из этих медиа работают на врага и распространяют вражескую пропаганду.

Фадеев также не согласен связывать проблемы с доступом в интернет со свободой слова. В качестве примера он привёл отключение мобильного интернета в Москве 5 мая, которое, по его словам, было связано с вопросами безопасности из-за ударов ВСУ по российским городам.