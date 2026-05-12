Глава администрации Рязани занял 7 место в медиарейтинге ЦФО

Компания «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг первых лиц столиц Центрального федерального округа за апрель 2026 года. Глава администрации Рязани Борис Ясинский занял седьмую строчку. За месяц он потерял одну позицию. Его медиаиндекс составил 2 795. Председатель городской думы Татьяна Панфилова оказалась на 21 месте. Она опустилась на три позиции по сравнению с мартом. Ее индекс — 444,7.

Лидерами рейтинга стали глава администрации Воронежа Сергей Петрин, мэр Тулы Илья Беспалов и глава Тульской гордумы Алексей Эрк.

Исследование построили на основе базы СМИ из более чем 109 тысяч источников.