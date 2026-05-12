Финляндия с июля ужесточит экспорт лекарств и медоборудования в Россию

Финляндия планирует с июля 2026 года ограничить поставки фармацевтической и медицинской продукции в Россию, включая стоматологическое оборудование. Сейчас на эти товары действует исключение из санкций ЕС. В МИД Финляндии опасаются, что их могут использовать в военных целях. Один из крупных поставщиков — компания Lojer-Merivaara Oy — отправляет в Россию операционные столы и больничные койки.

Финляндия с июля ужесточит экспорт лекарств и медоборудования в Россию. Об этом сообщило издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на Yle.

Финляндия планирует с июля 2026 года ограничить поставки фармацевтической и медицинской продукции в Россию, включая стоматологическое оборудование. Сейчас на эти товары действует исключение из санкций ЕС.

В МИД Финляндии опасаются, что их могут использовать в военных целях. Один из крупных поставщиков — компания Lojer-Merivaara Oy — отправляет в Россию операционные столы и больничные койки.