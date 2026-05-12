Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
18°
Срд, 13
21°
Чтв, 14
20°
ЦБ USD 74.3 -0.32 09/05
ЦБ EUR 88.55 0.66 09/05
Нал. USD 76.21 / 76.10 12/05 11:30
Нал. EUR 91.05 / 90.40 12/05 11:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
1 498
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
1 674
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
3 854
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
5 392
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Эксперты рассказали, что сбережения помогают сохранить ментальное здоровье
Результаты опроса* ВТБ показали, что наличие сбережений помогает сохранять ментальное здоровье абсолютному большинству россиян. Наличие финансовой подушки безопасности обеспечивает эмоциальную стабильность у 73% опрошенных, отсутствие финансовых обязательств, в том числе долгов — у 64%. Лишь у 3% финансовая ситуация не влияет на ментальное здоровье.

Эксперты рассказали, что сбережения помогают сохранить ментальное здоровье. Об этом сообщает опрос ВТБ.

Результаты опроса* ВТБ показали, что наличие сбережений помогает сохранять ментальное здоровье абсолютному большинству россиян. Наличие финансовой подушки безопасности обеспечивает эмоциальную стабильность у 73% опрошенных, отсутствие финансовых обязательств, в том числе долгов — у 64%. Лишь у 3% финансовая ситуация не влияет на ментальное здоровье.

Чаще всего беспокойство о деньгах возникает у россиян в связи с приближением сроков оплаты, например, за аренду или по кредиту. Около половины опрошенных отметили, что в это время они начинают думать о дополнительном заработке. Еще 23% респондентов живут в режиме постоянного финансового контроля, ежедневно проверяя баланс в мобильном банке.

50% опрошенных отметили, что для них финансовые накопления — подушка безопасности на случай непредвиденных ситуаций. Для 20% респондентов достаточно месячного дохода, который позволяет решить мелкую бытовую проблему, например, поломка техники. Классическую подушку — от трех до шести зарплат, которая страхует от потери работы, — назвали 40% опрошенных. Но почти столько же (37%) чувствуют полный финансовый комфорт только при сумме годового заработка и выше.

Сам процесс накопления также становится своеобразной «вкладотерапией». Для 27% это просмотр начисленных процентов, для 20% - активация кешбэка и бонусов. 33% респондентов радует сам факт перевода денег на накопительный счет или вклад.

Стабильная привычка заглядывать в банковское приложение сформировалась у большинства опрошенных. Около половины россиян заходят в онлайн банк один-два раза в неделю именно для того, чтобы посмотреть на сумму накоплений, — и этого, по их мнению, достаточно для поддержания ментального здоровья. Еще 21% делают это ежедневно.

Отсутствие сбережений напрямую влияет на поведение россиян и качество их решений. Треть опрошенных признались, что становятся зависимыми от финансовой ситуации, соглашаются на нелюбимую работу, боятся менять жизнь, когда не хватает финансов. 24% респондентов отсутствие накоплений, напротив, мотивирует больше зарабатывать, а 16% становятся импульсивными, поддаются небольшим покупкам на маркетплейсах.

«Наше исследование подтверждает глобальный тренд: финансовая устойчивость становится неотъемлемой частью ментального здоровья. Для большинства россиян наличие сбережений напрямую влияет на эмоциональный фон. Вклад или накопительный счет — это не только прирост капитала, но и доступный ритуал, снижающий уровень тревожности, своего рода вкладотерапия», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

*опрос проведен в апреле-мае 2026 года среди 1500 жителей крупных городов в возрасте от 18 до 65 лет. В некоторых вопросах опроса можно было выбирать несколько вариантов ответа.