Эксперт рассказал, стоит ли ждать падения цен на квартиры в новостройках

По словам экспертов, летом этого года падение стоимости первичного жилья не прогнозируется. Это связано с тем, что застройщики закладывают в себестоимость расходы на выплату банковских процентов, а они остаются высокими. «Строительство, которое предусматривает эскроу-счет, предполагает, что деньги, которые покупатель перечисляет продавцу, „замораживаются“ до выполнения заранее оговоренных условий, прописанных в договоре. Это значит, что компании все равно придется использовать определенные кредитные ресурсы», — объяснили эксперты.

Об этом сообщает URA.RU .

