Для рязанцев запустили «горячую линию» по вопросам детского отдыха

С 11 по 22 мая управление Роспотребнадзора по Рязанской области запустит тематическую горячую линию. Специалисты ответят на вопросы родителей перед летним сезоном. Обратиться можно за консультацией по качеству и безопасности услуг детского отдыха, а также по составлению договора с лагерем. Задать вопрос можно по телефонам «горячей линии» управления: 8-800-550-85-62, а также в отделе санитарного надзора и отделе защиты прав потребителей. Звонки принимают с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу до 16:00. Перерыв с 13:00 до 13:45.

Обратиться можно за консультацией по качеству и безопасности услуг детского отдыха, а также по составлению договора с лагерем. Эксперты подскажут, как правильно собрать ребенка на смену. Отдельный блок вопросов касается детских товаров: одежды, обуви, игрушек, питания и книг. При необходимости помогут составить претензию продавцу.

Консультации дают и в Центре гигиены и эпидемиологии по номеру 8-800-200-10-62.

