Бывший пресс-секретарь Зеленского рассказала, что он был готов отдать Донбасс в 2022 году

По словам Мендель, во время переговоров с Россией в 2022 году Зеленский был готов передать Донбасс. Она назвала президента Украины «одним из самых больших препятствий на пути к миру». По словам Мендель, вне публичных выступлений он резко меняет поведение и жёстко общается с окружением. Женщина также рассказала, что Зеленский наркозависим.