Более 5 тысяч рязанцев прошли диспансеризацию с начала года
С момента открытия Центра диспансеризации прошло менее четырех месяцев, при этом обследование уже прошли более 5 000 человек. С 12 января по 6 мая комплексное обследование прошли свыше 5 тысяч пациентов. На второй этап углубленной диагностики направлены более 2700 человек. Кроме того, профилактический медицинский осмотр прошли 1200 человек.
С момента открытия Центра диспансеризации прошло менее четырех месяцев, при этом обследование уже прошли более 5 000 человек. Об этом сообщили в Областной клинической больнице Рязани.
С 12 января по 6 мая комплексное обследование прошли свыше 5 тысяч пациентов. На второй этап углубленной диагностики направлены более 2700 человек.
В ходе обследований впервые в жизни выявлены:
- злокачественные новообразования у 4 человек;
- сахарный диабет у 3 пациентов;
- гепатит С у 2 человек;
- гипертоническая болезнь у 18 человек.
Кроме того, профилактический медицинский осмотр прошли 1200 человек.