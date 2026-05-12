Более 5 тысяч рязанцев прошли диспансеризацию с начала года

С момента открытия Центра диспансеризации прошло менее четырех месяцев, при этом обследование уже прошли более 5 000 человек. С 12 января по 6 мая комплексное обследование прошли свыше 5 тысяч пациентов. На второй этап углубленной диагностики направлены более 2700 человек. Кроме того, профилактический медицинский осмотр прошли 1200 человек.

В ходе обследований впервые в жизни выявлены:

злокачественные новообразования у 4 человек;

сахарный диабет у 3 пациентов;

гепатит С у 2 человек;

гипертоническая болезнь у 18 человек.

