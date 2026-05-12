Бастрыкин поручил разобраться с долгами по зарплате в рязанской клинике

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с нарушением трудовых прав работников одного из медицинских центров Рязани. Жалоба поступила через его приемную «ВКонтакте». Сотрудники сообщили, что с 2024 года зарплату в организации платят с серьезными задержками. Окончательный расчет люди не получили до сих пор. Руководство тем временем запустило процедуру банкротства. Обращения в разные инстанции результата не дали. Бастрыкин поручил главе регионального СУ СК Олегу Васильеву ускорить расследование.

С января 2026 года рязанское управление СК расследует уголовное дело. Одну из заявительниц уже признали потерпевшей.

Бастрыкин поручил главе регионального СУ СК Олегу Васильеву ускорить расследование. Руководитель должен доложить о результатах и о мерах по восстановлению прав работников. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.