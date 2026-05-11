В Рязанской области ожидается нашествие комаров

В Центральной России, включая Рязанскую область, ожидается нашествие комаров в конце мая — начале июня. Об этом сообщил профессор Михаил Гордеев из Государственного университета просвещения в материале «Известий».

Причина — удачная зимовка: снега было много, весной появилось достаточно временных водоемов, где яйца лесных комаров начали активно развиваться.

«Больше всего на массовое развитие комаров влияет дождливая погода или снежная зима. В этом году сложились идеальные условия», — пояснил эксперт.

Особенно много комаров будет во влажных районах с обилием водоемов.

Первые комары уже появились, пик продлится две-три недели. В конце июня — начале июля стоит ждать вылета малярийных комаров. Тем не менее специалисты успокоили, что риска распространения малярии в регионе нет.