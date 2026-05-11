В Рязани студент-теолог пытался сдать ИИ-диплом

Настоятель Николо-Ямского храма и преподаватель теологии РГУ Дмитрий Фетисов рассказал в своих соцсетях, как поймал студента на попытке сдать выпускную работу, написанную искусственным интеллектом.

По словам священника, текст сразу выдал себя. Как он рассказал, правильные, на первый взгляд, мысли были изложены сбивчиво, без живой интонации и логики.

«Люди так не пишут, даже двоечники…» — отметил Фетисов.

Вместо сухого отказа он ответил студенту ироничным отзывом, в котором спародировал казенный стиль нейросети и упоминал Терминатора с Робокопом.

«Тема и содержание ВКР обладает несомненной теоретической и практической значимостью для современных теологии, социологии, спелеологии и агионейробиологии, в контексте поставленных государством целей и задач. Исследователь, продемонстрировав глубокое понимание вопроса и спровоцировав густым бульоном щедро сваренным вражеско-иноагентской нейронкой предынсультное состояние у своего научного консультанта, вполне успешно последовательно и оригинально раскрыл ключевые и только на первый взгляд кажущиеся второстепенными аспекты заявленной актуальной научной проблемы», — написано в отзыве.

Студент раскаялся и принес извинения.