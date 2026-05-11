Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
1 425
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
1 583
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
3 778
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
5 242
В Рязани студент-теолог пытался сдать ИИ-диплом
Настоятель Николо-Ямского храма и преподаватель теологии РГУ Дмитрий Фетисов рассказал в своих соцсетях, как поймал студента на попытке сдать выпускную работу, написанную искусственным интеллектом.

По словам священника, текст сразу выдал себя. Как он рассказал, правильные, на первый взгляд, мысли были изложены сбивчиво, без живой интонации и логики.

«Люди так не пишут, даже двоечники…» — отметил Фетисов.

Вместо сухого отказа он ответил студенту ироничным отзывом, в котором спародировал казенный стиль нейросети и упоминал Терминатора с Робокопом.

«Тема и содержание ВКР обладает несомненной теоретической и практической значимостью для современных теологии, социологии, спелеологии и агионейробиологии, в контексте поставленных государством целей и задач. Исследователь, продемонстрировав глубокое понимание вопроса и спровоцировав густым бульоном щедро сваренным вражеско-иноагентской нейронкой предынсультное состояние у своего научного консультанта, вполне успешно последовательно и оригинально раскрыл ключевые и только на первый взгляд кажущиеся второстепенными аспекты заявленной актуальной научной проблемы», — написано в отзыве.

Студент раскаялся и принес извинения.