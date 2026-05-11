В Роспотребнадзоре напомнили рязанцам о правилах покупки сладостей

В управлении Роспотребнадзора по Рязанской области посоветовали жителям внимательнее выбирать кондитерские изделия. Информацию разметили на сайте ведомства.

Как написали в Роспотребнадзоре, покупать сладости лучше в стационарных магазинах, где соблюдаются условия хранения — проветриваемые помещения, кондиционеры, холодильные витрины.

Перед оплатой стоит проверить срок годности — особенно на товары со скидкой. На упаковке должны быть указаны производитель, дата изготовления, состав и условия хранения. Чем проще состав, тем лучше.

Упаковка должна быть целой, без деформаций, а сами изделия — без следов плесени, влаги или липкости.

Большинство кондитерских изделий хранят при температуре не выше +18°C и влажности до 75%. Торты и пирожные с кремом — только при +2…+6°C, причем сроки хранения у них разные: от 6 часов для изделий со взбитыми сливками или сметаной до 5 суток для кремов на основе растительных сливок. Если в магазине нарушены условия хранения — от покупки лучше отказаться.