В МЧС предупредили рязанцев о 90 километрах опасных участках трасс

В Рязанской области обнаружено шесть особо опасных участков на федеральных трассах, где риск попасть в серьезную аварию максимальный. Общая протяженность этих зон — 89 километров. Об этом сообщили МЧС в оперативной сводке.

Основные причины ДТП здесь одинаковы: низкая дисциплина водителей и пешеходов, изношенное покрытие, нарушения ПДД, плотный трафик и непредсказуемая погода. Но есть отрезки, где статистика аварий особенно тревожная.

На трассе М-5 «Урал» опасными признаны:

170-174 км — Рыбновский район;

180-200 км — черта города Рязани;

230-250 км — Спасский район;

280-295 км — Шиловский район.

На трассе Р-22 «Каспий» — два участка:

200-215 км — Михайловский район;

255-270 км — Скопинский район.

При этом на трассе Р-132 «Золотое кольцо» аварийно-опасных зон сейчас не зафиксировано.