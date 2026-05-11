В МЧС предупредили рязанцев о 90 километрах опасных участках трасс
В Рязанской области обнаружено шесть особо опасных участков на федеральных трассах, где риск попасть в серьезную аварию максимальный. Общая протяженность этих зон — 89 километров. Об этом сообщили МЧС в оперативной сводке.

Основные причины ДТП здесь одинаковы: низкая дисциплина водителей и пешеходов, изношенное покрытие, нарушения ПДД, плотный трафик и непредсказуемая погода. Но есть отрезки, где статистика аварий особенно тревожная.

На трассе М-5 «Урал» опасными признаны:

  • 170-174 км — Рыбновский район;
  • 180-200 км — черта города Рязани;
  • 230-250 км — Спасский район;
  • 280-295 км — Шиловский район.

На трассе Р-22 «Каспий» — два участка:

  • 200-215 км — Михайловский район;
  • 255-270 км — Скопинский район.

При этом на трассе Р-132 «Золотое кольцо» аварийно-опасных зон сейчас не зафиксировано.