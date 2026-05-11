Рязанка получила условный срок за угрозу убийством и ложный донос

Сапожковский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая угрожала знакомой расправой, а потом оговорила другого человека перед полицией. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

История началась в ноябре 2025 года. В квартире знакомого женщина схватила оппонентку за шею и, сопровождая слова нецензурной бранью, заявила: «Я тебя сейчас убью». Потерпевшая восприняла угрозу всерьез — обвиняемая вела себя агрессивно и могла причинить вред.

А в феврале 2026-го все повторилось, но уже с другим сюжетом. Во время бытового конфликта женщина порезала себе запястье, а когда знакомый попытался отобрать нож, случайно нанесла себе еще несколько повреждений. Позже, из-за личной неприязни к другому участнику ссоры, она позвонила в полицию и заявила, что именно он угрожал ей убийством. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за ложный донос, она даже написала официальное заявление.

В суде обвиняемая полностью признала вину и раскаялась. Суд учел это, но наказание назначил: по совокупности преступлений — 1 год 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.