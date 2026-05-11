Рязанцу не выдали бесплатные лекарства, в прокуратуре добились компенсации

Местный житель рассказал прокурору области Дмитрию Коданеву, что не может получить необходимый препарат бесплатно — пришлось покупать за свой счет. Прокуратура проверила информацию и через суд взыскала с ответственной организации более 16 тысяч рублей — именно столько мужчина потратил на лекарство. Кроме того, при содействии надзорного ведомства заявителя обеспечили препаратом на три месяца вперед. Также сообщается, что на минувшей неделе в прокуратуру Рязанской области поступило 676 обращений от жителей. Чаще всего люди жаловались на проблемы в ЖКХ, работу полиции с заявлениями о преступлениях и действия судебных приставов.

