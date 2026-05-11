Рязанцев пригласили на массовую высадку деревьев в Лесопарке

В субботу 16 мая в 12:00 в рязанском Лесопарке состоится масштабная акция по высадке деревьев. Мероприятие открыто для всех желающих. Инициаторы напомнили, что более 70 лет назад Лесопарк был заложен именно руками рязанцев. Участникам предоставят весь необходимый инвентарь для посадки. Кроме того, каждый сможет установить памятную табличку в честь близких — родителей, бабушек, дедушек или других значимых людей. Место встречи — у спортивного центра «Под мостом» в Лесопарке. Для участия необходимо заранее заполнить регистрационную форму.

Пост появился в сообществе парка, там же можно посмотреть форму для участия.

