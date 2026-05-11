Рязанцев предупредили о помехах в телесигнале, они сохранятся на неделю

С 11 по 17 мая, с 8:00 до 17:00, на радиотелевизионной передающей станции Мосолово пройдут планово-профилактические работы. Отмечается, что работы связаны с ревизией антенно-мачтовых сооружений и антенно-фидерных устройств. Специалисты проверят вышки, кабели и разъемы, чтобы обеспечить стабильный сигнал в будущем. В зону отключения попадают жители девяти районов: Спасского, Чучковского, Путятинского, Старожиловского, Сараевского, Сапожковского, Ухоловского, Кораблинского и Шиловского.

