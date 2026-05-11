Рязанца поймали с браконьерской сетью на Пре

Жители окрестностей села Деулино сообщили рязанским полицейским, что на реке Пре заметили мужчин, которые ловят рыбу запрещенными способами. Оперативники спланировали рейд — изучили вероятные места незаконного лова и выдвинулись туда, используя скрытное наблюдение, сообщили в региональном УМВД.

На берегу реки Пры, в границах нацпарка «Мещера», задержали 43-летнего рязанца. Мужчина ловил рыбу браконьерской снастью «паук». У него изъяли орудие лова и незаконный улов.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ. Рязанцу грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.