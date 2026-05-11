12 мая в Рязанской области ожидается гроза
12 мая в Рязанской области ожидается гроза. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщили в региональном МЧС.
Во вторник 12 мая будет облачно, днем с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, днем местами пройдет гроза.
Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, днем местами порывы 12-15 м/с.
Температура воздуха по области ночью прогреется до +9…+14°С, днем до +19…+24°С.