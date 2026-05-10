ВСУ нарушили перемирие в честь Дня Победы более 16 тысяч раз

Отмечается, что всего в зоне СВО зафиксировано 16 071 нарушение действия режима прекращения огня со стороны ВСУ. За сутки ВСУ совершили 676 обстрелов позиций ВС РФ, нанесли 6 331 удар с использованием БПЛА. В Минобороны подчеркнули, что все группировки российских войск в зоне СВО продолжают строго соблюдать режим прекращения огня, но зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.

