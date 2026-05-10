В Рязанской области разыскивают 19-летнего юношу

Егор Сысолятин 2006 года рождения пропал 30 апреля в Екатеринбурге, однако отмечается, что он может быть в Рязанской области. Его приметы: рост — 185 см, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

В Рязанской области разыскивают 19 летнего юношу. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд (ПСО) «ЛизаАлерт».

Егор Сысолятин 2006 года рождения пропал 30 апреля в Екатеринбурге, однако отмечается, что он может быть в Рязанской области.

Его приметы: рост — 185 см, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

В день исчезновения юноша предположительно был одет в чёрно-оранжевую куртку, тёмно-серые спортивные штаны.