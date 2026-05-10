В Рязанской области 9 мая пропал человек

56-летний Алексей Шумов из села Кораблино Рязанского района пропал 9 мая. Приметы: рост — 165 см; худощавое телосложение; волосы — русые; глаза — серые. В день пропажи был одет в черную куртку, темно-зеленые штаны, чёрные кроссовки. Отмечается, что пропавший мужчина нуждается в мед. помощи. Любую информацию о нем просят сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.