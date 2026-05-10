В России утвердили концепцию исторического просвещения

В России утвердили концепцию исторического просвещения для всех уровней образования, включая детские сады, школы и вузы. Об этом сообщает Life.

Отмечается, что документ уже направили в регионы для дальнейшего внедрения. Речь не только про новые уроки, а про изменение подхода к тому, как детям и студентам будут преподавать историю. Главная цель программы заключается в формировании общероссийской гражданской идентичности. Образовательные программы обновят, а преподавателей направят на дополнительное обучение и обеспечат методическими материалами.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что акцент сделают на умении работать с источниками, критически оценивать информацию и распознавать фальсификации истории.

По его словам, параллельно начнут развивать исторические кружки, клубы и внеурочные активности, включая олимпиады, квесты, конференции и исследовательские проекты.

Отдельной линией пойдут темы Великой Отечественной войны и участников СВО.

К 2027 году власти планируют запустить единую цифровую платформу, где соберут материалы по истории. Вся программа рассчитана на пять лет, за это время власти будут регулярно проверять её эффективность и корректировать курс.