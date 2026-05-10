Рязанцы прошли 42 км по Пре на сапах

«9 мая прошли 42 км по прекрасной Пре от Заводской Слободы до Деулино. Никогда не видел Пру в таком виде: часть стоянок под водой, можно срезать маршрут по затопленному лесу, но бывает мель в этих местах. Вокруг красота природы, на пути приветливые люди, связи нет (цифровой детокс)», — отметили сап-серферы. Отмечается, что заплыв занял у них 8 часов.

