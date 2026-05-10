Путин: зона безопасности должна исключать любую угрозу России
Президент России Владимир Путин заявил, что зона безопасности для страны должна исключать любую угрозу. Об этом он сказал 9 мая, отвечая на вопросы журналистов.
«Нужно сделать так, чтобы нам не угрожал никто. Вот и всё. Мы к этому и будем стремиться», — сказал глава государства.
Путин также указал, что под так называемым Западом он понимает глобалистское направление западных элит, которое, по его словам, воюет с Россией руками украинцев.