Путин: Финляндия вошла в НАТО в надежде что-то оттяпать у России
По словам президента, Запад рассчитывал на быстрый крах России. По их прогнозам, в течение шести месяцев должны были встать предприятия и перестать работать банковская система, а миллионы людей — оказаться на улице, отметил Путин. Он подчеркнул, что западные страны рассчитывали «что-то оттяпать» у России, «что-то хапнуть», в том числе Финляндия.

Финляндия присоединилась к НАТО в надежде что-то получить от России в случае ее развала. Об этом заявил журналистам президент Владимир Путин 9 мая.

По его словам, Запад рассчитывал на быстрый крах России. По их прогнозам, в течение шести месяцев должны были встать предприятия и перестать работать банковская система, а миллионы людей — оказаться на улице, отметил Путин.

Он подчеркнул, что западные страны рассчитывали «что-то оттяпать» у России, «что-то хапнуть», в том числе Финляндия.

«Вот Финляндия зачем вступила в НАТО? У нас что с Финляндии были какие-то территориальные споры? Нет, все было давно решено. Чего в НАТО-то пошли? А в надежде, что здесь у нас все рухнет, а они тут как тут, цап-царап. Вот они уже там границу строят по реке Сестре», — сказал глава государства.

Путин добавил, что Россия строила отношения с Европой на принципах взаимного уважения, однако им этого показалось мало.

Сейчас в Европе уже ищут контакта с Россией, поскольку понимают, что «игра на повышение» в украинском конфликте будет им дорого стоить, отметил российский лидер.