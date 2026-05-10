Путин: Финляндия вошла в НАТО в надежде что-то оттяпать у России

Финляндия присоединилась к НАТО в надежде что-то получить от России в случае ее развала. Об этом заявил журналистам президент Владимир Путин 9 мая.

«Вот Финляндия зачем вступила в НАТО? У нас что с Финляндии были какие-то территориальные споры? Нет, все было давно решено. Чего в НАТО-то пошли? А в надежде, что здесь у нас все рухнет, а они тут как тут, цап-царап. Вот они уже там границу строят по реке Сестре», — сказал глава государства.

Путин добавил, что Россия строила отношения с Европой на принципах взаимного уважения, однако им этого показалось мало.

Сейчас в Европе уже ищут контакта с Россией, поскольку понимают, что «игра на повышение» в украинском конфликте будет им дорого стоить, отметил российский лидер.