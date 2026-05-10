Названы самые востребованные профессии в России

Больше всего, по данным аналитиков, вакансий в ритейле. Топ-3 наиболее востребованных позиций в этой сфере — это продавец-консультант, кассир и администратор магазина. На втором месте идут промышленность и производство. Здесь больше всего нужны слесари, электрики и токари, а среди инженерно-технического персонала — конструкторы, технологи и механики. Третьей сферой с наибольшим количеством вакансий стало строительство: работодатели ищут электромонтажников, электрогазосварщиков и слесарей-сантехников, а также инженеров-проектировщиков и сметчиков.

Названы самые востребованные профессии в России. Данные публикует сервис SuperJob.

