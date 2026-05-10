Bloomberg сообщил о стремительном истощении мировых запасов нефти

Мировые нефтяные резервы сокращаются с рекордной скоростью из-за продолжения конфликта на Ближнем Востоке, передает агентство Bloomberg.

«Мировые запасы нефти истощаются из-за того, что иранская война мешает транспортировке топлива из Персидского залива. Это ослабляет буфер, который защищает от шока, связанного с поставками», — говорится в публикации.

Быстрое сокращение резервов увеличивает риск еще более резких скачков цен и дефицита. Это значит, что правительствам и отраслям промышленности будет сложнее смягчить последствия потери более миллиарда баррелей поставок за два месяца, а рынок останется уязвимым для будущих сбоев даже после окончания конфликта, отмечается в статье.

В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Это привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды: в начале этой недели стоимость барреля нефти марки Brent впервые с июля 2022 года составила 103,91 доллара.