Жители Рязанской области рассказали о двух опасных полуразрушенных колодцах

Жители Рязанской области рассказали о двух заброшенных колодцах в деревне Аристово Старожиловского района. Отмечается, что колодцы находятся на улице Новая, 8. По словам жителей, они выкопаны несколько лет назад силами местной администрации. Оба объекта в данный момент находятся в критическом состоянии и не эксплуатируются. В сообщении уточнили, что деревянные надстройки над колодцами полностью сгнили и разрушились, представляя опасность. «Колодцы фактически открыты или прикрыты ветхими досками, которые не выдержат вес ребенка или взрослого человека. Ограждение территории отсутствует или пришло в негодность. Объекты находятся в непосредственной близости от жилых домов, где постоянно играют дети», — говорится в посте.

Местные жители опасаются, что состояние колодцев может привести к травмам детей. Они просят власти обратить внимание на проблему и принять меры для устранения угрозы.