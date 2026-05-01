В Спасском округе создадут пожарную охрану

В Ухорском доме соцобслуживания в Спасском округе создадут пожарную охрану за счет бюджета. Правительство Рязанской области утвердило перечень организаций, в которых за счет бюджетных средств в обязательном порядке создадут пожарную охрану. В документе отдельно указано, что штат и материальную базу такой охраны в ГБСУ РО «Ухорский дом социального обслуживания» предусмотрят в рамках текущего финансирования учреждения. Постановление подписал губернатор Павел Малков.