В Рязанской области продавщица за 4 года похитила у предпринимательницы 714 000 рублей

Выяснилось, что 48-летняя продавщица с середины 2021 года пользовалась перебоями в работе терминала для оплаты картами и предлагала покупателям переводить деньги за товар на свой личный счет. Из-за загруженности владелицы магазина женщина смогла бесконтрольно забирать себе эти средства. Похищенные деньги она тратила на себя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», максимальное наказание по которой — до 6 лет лишения свободы.

В Михайлове оперативники уголовного розыска раскрыли хищение 714 000 рублей у местной предпринимательницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

