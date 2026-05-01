В Рязани у театра кукол заложили «Аллею российского театрального общества»

30 апреля в сквере у Рязанского театра кукол была заложена «Аллея российского театрального общества». Об этом сообщили в соцсетях Рязанского театра драмы.

В посте отметили, что это стало началом новой традиции для Рязанского регионального отделения Союза театральных деятелей России.

Проект приурочен к 150-летию СТД РФ и объединил различные города, такие как Симферополь, Тула, Элиста, Орел, Мелитополь, Назрань и Воронеж.

Как уточнили в сообщении, аллеи символизируют единство и преемственность поколений. Несмотря на снегопад в утренние часы, участники акции решили не откладывать мероприятие и высадили липы в сквере, положив начало весеннего сезона.