В России запретили ввоз смартфонов со спутниковой связью без сертификата Ростеста

Под ограничение сроком на шесть месяцев попадают в том числе смартфоны (iPhone, Google Pixel, Samsung и другие модели) со встроенной спутниковой связью, если на них нет решения Государственной комиссии по радиочастотам о выделении полос радиочастот. Фактически это означает, что ввозить такую технику без сертификата Ростеста и разрешения российских властей теперь нельзя. Контроль за исполнением запрета возложен на ФТС и ФСБ России. Постановление вступило в силу 30 апреля 2026 года.

Правительство РФ ввело запрет на ввоз в страну радиоэлектронных средств, предназначенных для приема и передачи сигналов иностранных спутников связи. Соответствующий документ разместили на сайте правовых актов.

