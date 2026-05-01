В России увеличили размер пособия по беременности для студенток до 96 тысяч

Размер пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения в России увеличен до 96 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя правительства РФ Татьяну Голикову. «Важно также, что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума, его средний размер возрос в четыре раза — это более 96 тысяч рублей», — отметила она.

