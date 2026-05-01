В России появился ГОСТ на сигаретный табак

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, касающийся «начинки» сигарет — волокна, используемого в табачных изделиях. Как сообщает РИА Новости, обновленные требования вступят в силу в июле текущего года и будут касаться ширины волокна резаного табака. Согласно новым стандартам, ширина волокна для трубочного табака должна составлять более 1 миллиметра, тогда как для курительного табака — меньше этого значения. В Росстандарте подчеркнули, что ширина волокна напрямую влияет на расход табака при производстве сигарет, массу табака в изделии и, как следствие, на содержание смолы, никотина и монооксида углерода в дыме.

Кроме того, введение нового ГОСТа позволит установить единый метод идентификации табачной продукции, что облегчит контроль за соблюдением стандартов и снизит риски возникновения противоречий при определении вида и типа продукции. Отмечается, что это также повысит прозрачность на табачном рынке.